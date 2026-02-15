Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,2364 | Euro R$ 6,2041
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Polícia localiza dois suspeitos em caso de ciclista de 60 anos baleado em Ipiíba

Homem foi socorrido ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 15 de fevereiro de 2026 - 12:32
Hospital Estadual Alberto Torres
Hospital Estadual Alberto Torres -

Na manhã deste sábado (14), um ciclista de 60 anos foi baleado durante uma tentativa de assalto em São Gonçalo. O caso aconteceu na Avenida Francisco Azeredo Coutinho, no bairro Ipiíba.

De acordo com a Polícia Militar, o crime ocorreu quando criminosos armados abordaram a vítima na via. O homem foi socorrido e encaminhado para o Hospital Estadual Alberto Torres. Até o momento, não há informações sobre seu estado de saúde.

Leia também 

Jovem vítima de esfaqueamento no Galo Branco segue em coma induzido

Polícia Militar prende mais de 140 criminosos entre sexta-feira e sábado de Carnaval

Após o ocorrido, policiais realizaram buscas na região e localizaram dois homens suspeitos de participação no crime. Eles foram encaminhados para a 75ª DP (Rio do Ouro), onde o caso está sendo investigado.

Matérias Relacionadas