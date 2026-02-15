Polícia localiza dois suspeitos em caso de ciclista de 60 anos baleado em Ipiíba

Na manhã deste sábado (14), um ciclista de 60 anos foi baleado durante uma tentativa de assalto em São Gonçalo. O caso aconteceu na Avenida Francisco Azeredo Coutinho, no bairro Ipiíba.

De acordo com a Polícia Militar, o crime ocorreu quando criminosos armados abordaram a vítima na via. O homem foi socorrido e encaminhado para o Hospital Estadual Alberto Torres. Até o momento, não há informações sobre seu estado de saúde.

Leia também

Jovem vítima de esfaqueamento no Galo Branco segue em coma induzido

Polícia Militar prende mais de 140 criminosos entre sexta-feira e sábado de Carnaval



Após o ocorrido, policiais realizaram buscas na região e localizaram dois homens suspeitos de participação no crime. Eles foram encaminhados para a 75ª DP (Rio do Ouro), onde o caso está sendo investigado.