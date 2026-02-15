Polícia localiza dois suspeitos em caso de ciclista de 60 anos baleado em Ipiíba
Homem foi socorrido ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê
Na manhã deste sábado (14), um ciclista de 60 anos foi baleado durante uma tentativa de assalto em São Gonçalo. O caso aconteceu na Avenida Francisco Azeredo Coutinho, no bairro Ipiíba.
De acordo com a Polícia Militar, o crime ocorreu quando criminosos armados abordaram a vítima na via. O homem foi socorrido e encaminhado para o Hospital Estadual Alberto Torres. Até o momento, não há informações sobre seu estado de saúde.
Após o ocorrido, policiais realizaram buscas na região e localizaram dois homens suspeitos de participação no crime. Eles foram encaminhados para a 75ª DP (Rio do Ouro), onde o caso está sendo investigado.