'Não é não!': ataque em São Gonçalo expõe padrão da violência de gênero

A troca de mensagens entre Alana Anisio Rosa, de 20 anos, e o vizinho Luiz Felipe Sampaio, de 22, revela um roteiro comum em casos de violência contra a mulher - Foto: Reprodução

Ela disse não. Agradeceu, foi educada, desejou feliz Natal. Ainda assim, foi esfaqueada, agredida e está lutando pela vida há cinco dias. A troca de mensagens entre Alana Anísio Rosa, de 20 anos, e o vizinho Luiz Felipe Sampaio, de 22, revela um roteiro comum em casos de violência contra a mulher: a recusa que não é aceita como limite. Não importa se há respeito, educação ou cuidado da parte da mulher em dizer não quando homens se comportam como proprietários do corpo feminino.

Internada em estado gravíssimo após ser brutalmente atacada dentro de casa, no bairro Galo Branco, em São Gonçalo, Alana havia deixado claro, meses antes, que não tinha interesse em iniciar qualquer relacionamento.

Após receber flores e chocolates de forma anônima durante cerca de quatro meses, o rapaz decidiu se identificar em dezembro. Pela primeira vez, houve uma conversa direta entre os dois, por meio do Instagram.

Na mensagem, Alana foi cordial. “Oi, Felipe! Recebi o seu presente. Agradeço o carinho e a gentileza. Você é um querido, uma boa pessoa de coração, mas estou muito concentrada nos meus objetivos, sem tempo para outras coisas. Um feliz Natal para você.”

A resposta dele aparentava compreensão: "Oi, Alana, boa noite! Que bom que você gostou. Achei que era justo você saber que era eu quem mandava as flores. Você também parece ser uma garota muito legal. Podemos ser amigos, se você quiser. Que você consiga realizar todos os seus sonhos. Feliz Natal para você e toda a sua família! Essa foi a última entrega, prometo. Só achei justo você saber que fui eu. Manda um abraço para sua mãe".

Não houve discussão. Não houve confronto. Não houve humilhação. Houve apenas um “não” dito com cuidado, como foi orientado pela própria mãe da jovem. “Eu falei com ela pra ela falar a verdade de forma respeitosa. Ela estava focada nos estudos, minha filha nunca namorou. Ela disse não e pronto, seguimos com nossos dias”, contou Jaderluce Anísio, mãe da jovem.

O acusado foi preso no mesmo dia do crime e agentes da 73ª DP (Neves) seguem acompanhando o caso. A jovem permanece internada no UTI e seu estado de saúde é considerado grave.



Em meio a numerosos casos de violência de gênero, esse padrão não é novidade. Em 2021, Matheus dos Santos da Silva matou a facadas a amiga Vitorya Melissa, de 22 anos, na praça de alimentação do Plaza Shopping, em Niterói. Eles eram colegas em um curso de enfermagem. Ela disse não e, após parecer aceitar, ele a esfaqueou até a morte.