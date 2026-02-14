Homem é morto a tiros e dois ficam feridos em Santa Teresa

Um homem morreu e outros dois ficaram feridos após um ataque a tiros na noite desta sexta-feira (13), na Rua Almirante Alexandrino, em Santa Teresa, na região central do Rio.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 5º BPM (Centro) faziam patrulhamento na área quando ouviram disparos. Ao chegarem ao local, encontraram duas vítimas baleadas, que foram socorridas e encaminhadas ao Hospital Municipal Souza Aguiar. Um terceiro homem, também atingido, chegou a ser levado para atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos.

Moradores relataram nas redes sociais que ouviram vários tiros no momento da ocorrência. Informações iniciais apontam que os suspeitos teriam fugido de motocicleta em direção ao Morro dos Prazeres. Até o momento, não há registro de presos. O caso está sob investigação da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).