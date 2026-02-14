Mesmo afastados por saúde, PMs do Rio terão que se apresentar nas unidades no Carnaval

Uma determinação interna da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro definiu novas regras para policiais que estão afastados por motivo de saúde durante o Carnaval. Pelo novo procedimento, mesmo de licença médica, os PMs deverão comparecer às suas unidades de trabalho durante o período da folia. De acordo com o Boletim nº 026, publicado em 10 de fevereiro de 2026, a medida vale especificamente para os dias de Carnaval, quando a corporação costuma reforçar o efetivo devido ao aumento das ocorrências.

Segundo a norma, o policial que apresentar atestado médico deverá ir ao local e no horário do seu serviço para registrar a dispensa. Se o documento for emitido por um médico que não seja da PM, o militar terá até 24 horas para levá-lo à Diretoria Médico-Pericial ou a uma unidade de saúde da corporação para validação.

A regra também determina que policiais diagnosticados com Covid-19, tuberculose ou síndrome gripal compareçam pessoalmente para confirmar o atestado, podendo utilizar máscara de proteção. A decisão foi publicada em meio à preparação da PM para o Carnaval, período em que o policiamento é reforçado em todo o estado para garantir a segurança nos blocos e eventos.

A reportagem procurou a PM para comentar a determinação e esclarecer os critérios adotados na medida, mas não obteve resposta até a última atualização desta matéria. O espaço segue aberto para manifestação da corporação.

