Homens são presos com drogas e pistola falsa próximo ao Sambódromo

Na madrugada deste sábado (14), no Viaduto 31 de Março, próximo ao Sambódromo Marquês de Sapucaí, na Cidade Nova, região central do Rio, agentes do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão (Recom) prenderam quatro homens.

De acordo com a Polícia Militar, os agentes realizavam patrulhamento na região quando avistaram o grupo em atitude suspeita. Durante a abordagem, os policiais encontraram uma mochila, uma pistola falsa e uma quantidade de maconha.

O material apreendido foi encaminhado para a 6ª DP (Cidade Nova), onde o caso foi registrado.