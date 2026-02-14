Homens são presos com drogas e pistola falsa próximo ao Sambódromo
Os agentes realizavam patrulhamento na região quando avistaram o grupo em atitude suspeita
min de leitura | Escrito por Redação | 14 de fevereiro de 2026 - 12:33
Na madrugada deste sábado (14), no Viaduto 31 de Março, próximo ao Sambódromo Marquês de Sapucaí, na Cidade Nova, região central do Rio, agentes do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão (Recom) prenderam quatro homens.
De acordo com a Polícia Militar, os agentes realizavam patrulhamento na região quando avistaram o grupo em atitude suspeita. Durante a abordagem, os policiais encontraram uma mochila, uma pistola falsa e uma quantidade de maconha.
O material apreendido foi encaminhado para a 6ª DP (Cidade Nova), onde o caso foi registrado.