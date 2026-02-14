Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,2364 | Euro R$ 6,2041
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Homens são presos com drogas e pistola falsa próximo ao Sambódromo

Os agentes realizavam patrulhamento na região quando avistaram o grupo em atitude suspeita

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 14 de fevereiro de 2026 - 12:33
Agentes do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão (Recom)
Agentes do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão (Recom) -

Na madrugada deste sábado (14), no Viaduto 31 de Março, próximo ao Sambódromo Marquês de Sapucaí, na Cidade Nova, região central do Rio, agentes do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão (Recom) prenderam quatro homens.

De acordo com a Polícia Militar, os agentes realizavam patrulhamento na região quando avistaram o grupo em atitude suspeita. Durante a abordagem, os policiais encontraram uma mochila, uma pistola falsa e uma quantidade de maconha.

Leia também:

Idoso é baleado durante roubo de bicicleta em Ipiíba, São Gonçalo

Filho mata a mãe no Laranjal, em São Gonçalo

O material apreendido foi encaminhado para a 6ª DP (Cidade Nova), onde o caso foi registrado.

Tags:

sambódromo

Matérias Relacionadas