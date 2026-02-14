Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,2364 | Euro R$ 6,2041
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Idoso é baleado durante roubo de bicicleta em Ipiíba, São Gonçalo

A bicicleta foi levada pelo criminoso

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 14 de fevereiro de 2026 - 10:16
74DP, Delegacia de Alcântara
74DP, Delegacia de Alcântara -

Um idoso de 62 anos foi baleado durante o roubo de sua bicicleta, no início da manhã deste sábado, em Ipiiba, São Gonçalo.

De acordo com informações iniciais, o homem foi abordado pelo criminoso que atirou durante a ação. Não há informações se o idoso teria tentado reagir a ação criminosa antes de ser ferido.

Bombeiros foram acionados para o local e socorreram a vítima para uma unidade de saúde. O estado de saúde dele ainda nao foi divulgado.

A bicicleta foi levada pelo criminoso. O caso será investigado por agentes da 74° DP (Alcântara).

Matérias Relacionadas