Filho mata a mãe no Laranjal, em São Gonçalo

De acordo com informações iniciais, o homem, que segundo a policia é usuário de drogas, matou a mãe dentro de casa, na Rua Garcia Redondo, no Laranjal. O crime aconteceu por volta das 4h da manhã deste sábado (14).

Após cometer o feminicídio contra a mãe, o homem foi agredido por populares da região. Ele precisou ser socorrido pelos bombeiros que o levaram para o Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê, onde está preso sob custódia.

Agentes da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG) foram ao local e realizaram a perícia inicial no corpo da vitima. A polícia ainda não divulgou o que teria motivado a ação criminosa do filho contra a mãe.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de onde será liberado para o sepultamento.