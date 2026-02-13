Batida na Linha Vermelha termina com uma vítima fatal e trânsito congestionado

Uma mulher morreu e outra ficou gravemente ferida em um acidente envolvendo dois carros, no início da tarde desta sexta-feira (13), na Linha Vermelha, na altura do Caju, na Zona Portuária do Rio, no sentido Baixada Fluminense.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as equipes foram acionadas por volta das 12h55. Uma das vítimas não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local da batida. A outra foi socorrida em estado grave e encaminhada ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro.

Para o atendimento da ocorrência e a retirada dos veículos, duas faixas da via foram interditadas. Segundo o Centro de Operações Rio (COR), o acidente provocou retenções no trânsito a partir do Elevado Rufino Pizarro.