Polícia Civil prende homem que planejava matar a ex-companheira em Niterói

Na ocasião, a Polícia Militar foi acionada e efetuou a prisão em flagrante - Foto: Divulgação

Na ocasião, a Polícia Militar foi acionada e efetuou a prisão em flagrante - Foto: Divulgação

Policiais civis da 41ª DP (Tanque) prenderam um homem por descumprimento de medidas protetivas e que planejava o assassinato da ex-companheira. Ele foi capturado nesta sexta-feira (13), em Niterói.

As investigações apontam que o homem já havia tentado matar a vítima ao invadir a residência dela armado com uma faca. Na ocasião, a Polícia Militar foi acionada e efetuou a prisão em flagrante. Mesmo após o episódio e da concessão das medidas protetivas, ele continuou perseguindo e ameaçando a mulher.

Segundo os agentes, informações de inteligência indicavam que o homem se preparava para matar a ex antes do Carnaval. Ele teria alugado uma casa na Região Oceânica de Niterói com a intenção de atacar a vítima e impedir que ela participasse das festividades ou mantivesse outros relacionamentos.

Após diligências, os policiais localizaram o investigado na residência e apreenderam uma faca. Contra ele, foi cumprido mandado de prisão preventiva pelo crime de descumprimento de medida protetiva.

Leia também:

Homem é preso em flagrante após furtar produtos de loja no Centro de Niterói

Polícia apreende mais de 3 mil produtos falsificados durante operação em shoppings do Rio