Suspeito é baleado e morre após troca de tiros com a PM na zona norte

Na noite dessa quinta-feira (12), um homem morreu durante uma ação da Polícia Militar para recuperar um veículo roubado na Comunidade Lemos de Brito, em Quintino, Zona Norte do Rio. Segundo moradores, houve relatos de tiros na região.

De acordo com a PM, agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 9º BPM (Rocha Miranda) foram averiguar a presença de um carro roubado e acabaram sendo atacados por criminosos armados. Durante o confronto, um dos envolvidos foi baleado e levado ao Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes, também na Zona Norte, mas não resistiu aos ferimentos.

Leia também:

Dois homens são presos por negociação ilegal de arma no Mirante do Sossego

Homem é morto a tiros em frente à própria casa em Maricá

Na ação, os policiais apreenderam um fuzil calibre 5.56, 12 munições, um rádio transmissor e um celular. Eles também localizaram e recuperaram o veículo roubado. O material foi encaminhado para a 29ª DP (Madureira), enquanto a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) vai investigar a morte do homem, que ainda não foi identificado.