Dois homens são presos por negociação ilegal de arma no Mirante do Sossego

Dois homens foram presos em flagrante nessa quinta-feira (12) por envolvimento em uma negociação ilegal de arma de fogo, no Mirante do Sossego, em Camboinhas, na Região Oceânica de Niterói.

De acordo com o programa Segurança Presente, os agentes receberam uma denúncia anônima informando que um dos suspeitos estaria oferecendo armamentos em um grupo de aplicativo de mensagens. Com base nas informações, a equipe passou a monitorar a situação e marcou um encontro com o suposto vendedor no mirante, simulando interesse na compra.

No ponto combinado, um homem de 33 anos foi abordado e confessou a negociação, indicando onde a arma estava escondida. Durante as buscas, os agentes localizaram o segundo envolvido, de 31 anos, na faixa de areia da praia, aguardando a finalização da venda. Com ele, foram apreendidos uma pistola calibre 765 e dois aparelhos celulares utilizados na negociação.

Segundo a polícia, ambos os suspeitos possuem antecedentes criminais. O homem de 31 anos tem anotação por ameaça, com base na Lei de Violência Doméstica. Já o homem de 33 anos possui registros por tráfico de drogas, roubo majorado e associação para o tráfico. A dupla foi conduzida inicialmente à 81ª DP (Itaipu) e, posteriormente, encaminhada à 76ª DP (Central de Flagrantes), onde permaneceu presa pelos crimes de porte e comércio ilegal de arma de fogo.