Homem é morto a tiros em frente à própria casa em Maricá

Um morador da região central de Maricá, identificado como Hélio de Assis Gomes Filho, foi morto a tiros em frente à própria residência, localizada na Rua 25. O caso aconteceu na noite dessa quinta-feira (12). De acordo com informações preliminares, a vítima foi atingida por disparos de arma de fogo na porta do imóvel onde morava. Ainda não há confirmação sobre a quantidade de criminosos envolvidos na ação, nem sobre a motivação do crime.

Vizinhos ficaram chocados com a notícia e relataram que Hélio era um homem muito tranquilo e conhecido na região.

Leia também:

Dois homens são presos por negociação ilegal de arma no Mirante do Sossego

Homem é preso em flagrante após furtar produtos de loja no Centro de Niterói

Equipes do 12º BPM (Niterói) foram deslocadas para o local e realizaram o isolamento da área até a chegada da perícia técnica. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG). Até o momento, ninguém foi preso.