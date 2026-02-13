Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Homem é morto a tiros em frente à própria casa em Maricá

Um morador da região central de Maricá, identificado como Hélio de Assis Gomes Filho

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 13 de fevereiro de 2026 - 14:04
Equipes do 12º BPM (Niterói) foram deslocadas para o local
Um morador da região central de Maricá, identificado como Hélio de Assis Gomes Filho, foi morto a tiros em frente à própria residência, localizada na Rua 25. O caso aconteceu na noite dessa quinta-feira (12). De acordo com informações preliminares, a vítima foi atingida por disparos de arma de fogo na porta do imóvel onde morava. Ainda não há confirmação sobre a quantidade de criminosos envolvidos na ação, nem sobre a motivação do crime.

Vizinhos ficaram chocados com a notícia e relataram que Hélio era um homem muito tranquilo e conhecido na região.

Equipes do 12º BPM (Niterói) foram deslocadas para o local e realizaram o isolamento da área até a chegada da perícia técnica. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG). Até o momento, ninguém foi preso.

