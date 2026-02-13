Homem é morto a tiros em frente à própria casa em Maricá
Um morador da região central de Maricá, identificado como Hélio de Assis Gomes Filho
Um morador da região central de Maricá, identificado como Hélio de Assis Gomes Filho, foi morto a tiros em frente à própria residência, localizada na Rua 25. O caso aconteceu na noite dessa quinta-feira (12). De acordo com informações preliminares, a vítima foi atingida por disparos de arma de fogo na porta do imóvel onde morava. Ainda não há confirmação sobre a quantidade de criminosos envolvidos na ação, nem sobre a motivação do crime.
Vizinhos ficaram chocados com a notícia e relataram que Hélio era um homem muito tranquilo e conhecido na região.
Leia também:
Dois homens são presos por negociação ilegal de arma no Mirante do Sossego
Homem é preso em flagrante após furtar produtos de loja no Centro de Niterói
Equipes do 12º BPM (Niterói) foram deslocadas para o local e realizaram o isolamento da área até a chegada da perícia técnica. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG). Até o momento, ninguém foi preso.