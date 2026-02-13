Polícia apreende mais de 3 mil produtos falsificados durante operação em shoppings do Rio

A ação é resultado de um trabalho de inteligência da especializada - Foto: Divulgação

A ação é resultado de um trabalho de inteligência da especializada - Foto: Divulgação

Policiais civis da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM) realizaram, nesta quinta-feira (12/02), uma operação de combate à pirataria e à comercialização de produtos falsificados no Rio de Janeiro. Mais de 3 mil itens ilegais foram apreendidos em seis shoppings da cidade.

A ação é resultado de um trabalho de inteligência da especializada, que identificou estabelecimentos vendendo produtos infantis falsificados, como materiais escolares e chaveiros de personagens de desenhos animados. Os itens imitavam marcas internacionais amplamente conhecidas e eram comercializados sem autorização ou documentação fiscal.

Leia também:

São Pedro da Aldeia abre o Carnaval “Aldeia na Folia” com banda de fanfarra

Carnaval em Icaraí terá bloco infantil Bailinho da Proteção e shows diversos

Com base nas informações levantadas, equipes atuaram simultaneamente em centros comerciais localizados em Botafogo, na Zona Sul; Del Castilho e Ilha do Governador, na Zona Norte; Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste; e Campo Grande, na Zona Oeste.

Durante a operação, foram apreendidos diversos produtos, como garrafas, chaveiros e máscaras de dormir. Os gerentes das lojas foram conduzidos à delegacia para prestar esclarecimentos, e liberados após depoimento. As investigações continuam para identificar outros envolvidos na cadeia de produção e distribuição dos materiais ilícitos.

O uso desses produtos, além de ferir a propriedade imaterial, ainda oferece riscos reais à saúde dos consumidores, especialmente crianças, uma vez que sua fabricação pode conter chumbo e metais pesados, nocivos à saúde, entre outros materiais inadequados.