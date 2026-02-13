Homem é preso em flagrante após furtar produtos de loja no Centro de Niterói
Suspeito, que possui nove anotações criminais, foi capturado pela equipe do 12º BPM
Um homem, com nove anotações criminais, foi preso em flagrante por furto a estabelecimento comercial na tarde desta quinta-feira (12), no Centro de Niterói.
De acordo com informações do 12º BPM (Niterói), o furto aconteceu em uma loja de departamentos na Rua Visconde do Uruguai. Ainda segundo a polícia, a equipe reservada (P2) foi informada de que um indivíduo em situação de rua havia furtado produtos de higiene de um estabelecimento localizado na via.
Após subtrair os produtos, o suspeito deixou o local, mas foi rapidamente localizado pelos agentes durante diligências realizadas nas proximidades. Ele foi capturado ainda em situação de flagrante.
O acusado, de 36 anos, possui extensa ficha criminal, com quatro anotações por roubo, três por tráfico de drogas e duas por furto.
O material recuperado foi devolvido.
A ocorrência foi encaminhada para a 76ª DP (Centro de Niterói), onde o acusado foi autuado em flagrante por furto.