Homem é preso em flagrante após furtar produtos de loja no Centro de Niterói

Suspeito, que possui nove anotações criminais, foi capturado pela equipe do 12º BPM

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 13 de fevereiro de 2026 - 10:20
Um homem, com nove anotações criminais, foi preso em flagrante por furto a estabelecimento comercial na tarde desta quinta-feira (12), no Centro de Niterói.

De acordo com informações do 12º BPM (Niterói), o furto aconteceu em uma loja de departamentos na Rua Visconde do Uruguai. Ainda segundo a polícia, a equipe reservada (P2) foi informada de que um indivíduo em situação de rua havia furtado produtos de higiene de um estabelecimento localizado na via.

Após subtrair os produtos, o suspeito deixou o local, mas foi rapidamente localizado pelos agentes durante diligências realizadas nas proximidades. Ele foi capturado ainda em situação de flagrante.

O acusado, de 36 anos, possui extensa ficha criminal, com quatro anotações por roubo, três por tráfico de drogas e duas por furto.

O material recuperado foi devolvido.

A ocorrência foi encaminhada para a 76ª DP (Centro de Niterói), onde o acusado foi autuado em flagrante por furto.

