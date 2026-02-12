Suspeito de agredir a própria nora é preso em Resende

Na noite da última terça-feira (10), um homem de 44 anos foi preso, suspeito de agredir a própria nora, de 17 anos, em Resende. O caso aconteceu no bairro Vila Santa Cecília.

De acordo com a Polícia Militar, a denúncia foi feita pelo filho do homem, de 20 anos, que disse aos agentes que seu pai passou a ofender sua esposa após uma discussão familiar. Ainda segundo a corporação, o suspeito quebrou objetos da casa e tentou agredi-la.

A vítima compareceu à delegacia de Resende, onde o caso foi registrado, acompanhada do pai de 70 anos. O suspeito foi encaminhado à delegacia, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.