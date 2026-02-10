MultiRio lança 'Rio, Escola do Samba', projeto que conecta educação, cultura, território e carnaval

O samba vai além da música. É história, identidade, território, linguagem, memória e educação. A partir dessa ideia, a MultiRio - Empresa Municipal de Multimeios da Prefeitura do Rio - lança, nesta segunda-feira (9), o site “Rio, Escola do Samba”, que transforma o patrimônio cultural do Rio de Janeiro em experiências educativas, interativas e lúdicas. A iniciativa parte do entendimento de que a cidade vive o carnaval como experiência cultural permanente. Disponível gratuitamente em https://multi.rio/rioescoladosamba, o site reúne experiências interativas por meio de recursos digitais.

A presidente da MultiRio, Angelina Moreira, esclarece que a iniciativa reforça a relação entre cidade, cultura e educação "O 'Rio, Escola do Samba' nasce do reconhecimento do papel central que o samba e o carnaval têm na vida de quem vive a cidade. Ao reunir conteúdos educativos desenvolvidos a partir da integração entre tecnologia, educação e mídias, o site valoriza essas manifestações culturais e aproxima a educação do território." ressalta.

Pensado para dialogar com diferentes públicos, o “Rio, Escola do Samba” foi desenvolvido para permitir múltiplas formas de acesso e interação. O jogo e experiências digitais possibilitam que crianças, jovens e famílias vivenciem o samba de forma lúdica, enquanto os conteúdos informativos e audiovisuais ampliam as possibilidades de uso por educadores, como apoio a práticas educativas relacionadas à cultura, à música e ao território.

Em “Bateria - Som da Sapucaí”, o usuário assume o papel de mestre de bateria ao acionar instrumentos de forma individual ou combinada, acompanhando os sons e o compasso que marcam o carnaval carioca. A seção apresenta ainda informações sobre cada instrumento, com a participação de ritmistas da Pimpolhos da Grande Rio, escola mirim da Acadêmicos do Grande Rio.

Já o jogo “Mestre do Samba” trabalha ritmo, atenção e coordenação motora e musical ao desafiar o jogador. A experiência conta com a voz de Ito Melodia, intérprete de samba-enredo, que acompanha a performance e comenta a desenvoltura de quem entra no ritmo do samba.

O projeto inclui também o minidocumentário “Onde Mora o Samba”, com a participação do mestre de bateria Macaco Branco e da musa da comunidade Dandara Oliveira, da Unidos de Vila Isabel. O conteúdo contextualiza o samba como manifestação cultural associada ao território, à memória coletiva e aos processos de formação construídos em diálogo com a cidade.

O “Rio, Escola do Samba” apresenta ainda uma coleção de conteúdos com diversas perspectivas, que abordam temas que vão do samba-enredo às marchinhas, dos territórios urbanos às grandes personalidades ligadas à história do carnaval.