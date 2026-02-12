Dois criminosos presos na comunidade Pé Pequeno, em Niterói

Durante mais uma ação da Operação Contenção, dois criminosos ligados ao Comando Vermelho (CV), foram presos na manhã desta quinta-feira (12), na comunidade do Pé Pequeno, no bairro Santa Rosa, na Zona Sul de Niterói. A ação policial contou com a presença de agentes do 77ª DP (Icaraí) e com o apoio de equipes do 4ª Departamento de Polícia de Área (DPA), além da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core).

De acordo com informações da Polícia Civil, as diligências ocorreram em razão do trabalho realizado pela equipe de inteligência, depois de denúncias de moradores da localidade. As queixas indicavam intensa atuação de criminosos ligados ao Comando Vermelho (CV), que é apontada como a maior facção do Rio de Janeiro.

Ao longo das investigações foi descoberto que os suspeitos estariam envolvidos com o comércio ilegal de entorpecentes, além de outras práticas criminosas na localidade.

Os policiais foram às ruas para cumprir mandados de prisão e busca e apreensão, entretanto, ao longo da ação, os dois suspeitos foram presos e autuados por tráfico de drogas e associação ao tráfico.

Os dados divulgados pelas autoridades, atestam que até agora a operação efetuou mais de 300 prisões, além de 136 suspeitos mortos em confronto. As apreensões foram de cerca de 465 armas, deste total 189 eram fuzis e mais de 50 mil munições.