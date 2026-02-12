Caso Thiago Flausino: Justiça absolve PMs acusados da morte de jovem de 13 anos na Cidade de Deus

Na noite desta quarta-feira (11), o Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) absolveu os policiais militares Aslan Wagner Ribeiro de Faria e Diego Pereira Leal pela morte de Thiago Menezes Flausino, de 13 anos, na Cidade de Deus, na Zona Sudoeste.

Os agentes também foram absolvidos da acusação de tentativa de homicídio de Marcos Vinícius de Souza Queiroz, amigo do jovem que pilotava a moto no momento do ocorrido. O júri popular teve início no dia 27 de janeiro, mas foi adiado e retomado na terça-feira (10). Diego e Aslan estavam presos desde 2024.

A morte do adolescente ocorreu em agosto de 2023, durante uma operação policial na Cidade de Deus. Thiago, de 13 anos, foi atingido por três tiros enquanto estava na garupa de uma motocicleta, na principal via de acesso à comunidade. Já Marcos Vinícius foi baleado na mão. Segundo testemunhas, Thiago não portava arma e não havia confronto no momento dos disparos.

De acordo com o Ministério Público, os denunciados estavam em um carro descaracterizado e atiraram contra as vítimas. Na terça-feira (10), Marcos Vinícius e seu pai foram ouvidos, além da mãe de Thiago, Priscila Menezes Gomes de Souza. Em depoimento, Priscila ressaltou que o jovem não estava armado no momento da ocorrência. O amigo que sobreviveu ao ataque também afirmou que nunca viu Thiago armado e que ele não portava arma no dia em que foi morto.

Durante a votação, os sete jurados compreenderam que os disparos ocorreram e resultaram na morte do adolescente. No entanto, a maioria votou pela absolvição. Com o resultado, o juiz Renan Ongaratto determinou a expedição dos alvarás de soltura.

