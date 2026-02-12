Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Suspeito é preso após matar cliente de bar com golpes de madeira em Itaboraí

Homem conhecido como “Lombada” foi preso

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 12 de fevereiro de 2026 - 13:15
A companheira dela também foi agredida e prestou depoimento durante as investigações -

Um homem conhecido como “Lombada”, em Itaboraí, foi preso nesta quarta-feira (11). Ele é investigado por agredir e matar uma cliente de um bar no bairro de Itambi. Já havia um mandado de prisão preventiva expedido contra o acusado pela Justiça. O crime ocorreu após uma discussão motivada por importunação contra vítima, identificada apenas como Alvina.

De acordo com as investigações, o caso aconteceu no dia 11 de dezembro de 2024, em um estabelecimento comercial conhecido como “Bar do Nem”. Após o desentendimento, as vítimas foram agredidas.

Alvina foi socorrida e encaminhada ao Hospital Leal Junior, mas não resistiu aos ferimentos e morreu três dias depois. A companheira dela também foi agredida e prestou depoimento durante as investigações. Depois de realizarem o monitoramento e levantamento de informações, os policiais localizaram o investigado no bairro do Itambi.

