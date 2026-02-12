Arsenal de guerra é encontrado e um suspeito é preso na Baixada

Uma operação do 20° BPM (Mesquita) resultou na prisão de um miliciano de Austin e na apreensão de armas em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, na última segunda-feira (9). A ação aconteceu após denúncias sobre a presença de criminosos armados na região.

De acordo com a Polícia Militar, agentes foram até a Rua Prefeito Max Lemos, na divisa entre Nova Iguaçu e Queimados, onde quatro homens armados, ligados ao grupo de Austin, estariam atuando.

Leia também:

Criança de 8 anos é baleada em tentativa de assalto na Baixada Fluminense

Adolescente faz quatro internas reféns em unidade do Degase na Ilha do Governador

Os policiais, ao chegarem ao local, foram recebidos a tiros, iniciando um confronto. Três suspeitos conseguiram fugir, mas um foi preso. Com o detido, foram apreendidos uma pistola, munições e uma réplica de fuzil, que seriam usados para intimidação e ações criminosas na região.

Ao realizarem buscas no entorno, os policiais localizaram um carro utilizado pelo grupo, onde foi encontrado um arsenal de materiais de uso tático: cinco coletes balísticos, cinco capas táticas, roupas camufladas, algemas, celulares e um rádio transmissor. A grande quantidade de equipamentos, segundo a corporação, indica o alto grau de organização e estrutura da milícia.

Todo o material apreendido, assim como o suspeito, foi encaminhado para a 58ª DP (Nova Iguaçu), onde o caso foi registrado. A investigação seguirá para apurar a atuação do grupo na região e identificar outros integrantes.