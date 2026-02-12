Suspeito de furtar hamburgueria no Ingá é preso no centro de Niterói

Foi preso nesta quarta-feira (11) um homem acusado de furtar uma hamburgueria no bairro do Ingá, em Niterói. A prisão foi feita por agentes do 12° BPM após informações repassadas ao 190.

A corporação recebeu a denúncia indicando que o autor do furto, ocorrido dias antes na Rua Presidente Pedreira, estaria na Rua José Figueiredo, no Centro da Cidade. No lugar informado, os policiais encontraram o acusado, que apresentava características físicas parecidas às registradas pelas imagens da câmera de segurança do estabelecimento, incluindo uma tatuagem na perna.

Leia também

Arsenal de guerra é encontrado e um suspeito é preso na Baixada

Assaltante de ônibus que aterrorizava passageiros é preso no Rio





Depois da abordagem, o homem foi levado à 76ª DP (Centro). De acordo com a ocorrência, foi necessária a utilização de algemas por risco de fuga. A vítima, que já havia registrado o caso anteriormente, foi contatada e compareceu à delegacia, onde reconheceu formalmente o suspeito como autor do furto.

Um taser, que havia sido levado no crime, foi localizado e posteriormente devolvido à vítima. Segundo informações apuradas pelos policiais, duas televisões furtadas teriam sido vendidas na comunidade do Sabão.