Assaltante de ônibus que aterrorizava passageiros é preso no Rio

Passageiros que circulam de ônibus pelas linhas da Pavuna, na Zona Norte do Rio, e por municípios da Baixada Fluminense estão mais tranquilos. Foi preso nesta quarta-feira (11) o homem apontado como o principal responsável por uma sequência de assaltos violentos a coletivos que circulam pelas regiões. A prisão aconteceu dentro de uma loja na feira da Pavuna, realizada por agentes da 39ª DP (Pavuna), durante mais uma etapa da Operação Torniquete.

Segundo as investigações, o criminoso agia armado e contava com comparsas. O grupo invadia os ônibus, rendia motoristas e passageiros sob ameaça e promovia momentos de terror. Celulares, bolsas, carteiras e outros pertences eram levados.

O preso possui mais de 25 passagens por crimes semelhantes, além de registros por roubos de carros e celulares. Mesmo com a extensa ficha criminal, ele continuava atuando até ser localizado e preso novamente. Contra ele, foram cumpridos dois mandados de prisão por roubo qualificado.