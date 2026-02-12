Tragédia em Itumbiara: Secretário do Governo mata os filhos e tira a própria vida

Na noite desta quarta-feira (11), o secretário de Governo de Itumbiara (GO), Thales Machado, atirou contra os dois filhos e, em seguida, tirou a própria vida. A ocorrência é tratada pelas autoridades como homicídio consumado e homicídio tentado, seguidos de autoextermínio por parte do autor. A Polícia Civil informou que, até o momento, não há indícios de participação de terceiros.

Thales era genro do prefeito de Itumbiara, Dione Araújo. Horas antes de atirar contra os filhos, o secretário publicou imagens das crianças nas quais um deles fazia uma aula de luta, enquanto o outro desenhava em um caderno no colo do pai. Veículos da imprensa local publicaram que, antes do crime, ele havia feito um outro post em que pedia desculpas pelo ato e sugeria que a motivação estava relacionada ao fim do relacionamento com a mulher, mãe das vítimas.

O filho mais velho, de 12 anos, chegou a ser levado para o Hospital Municipal Modesto de Carvalho (HMMC), mas não resistiu aos ferimentos. O caçula, de 8 anos, passou por cirurgia e seu quadro era considerado gravíssimo, mas ele também não resistiu e faleceu na manhã desta quinta-feira (12). A Polícia Civil informou que abriu procedimento para apurar a ocorrência e a investigação segue em andamento. Até o momento, segundo a TV Anhanguera, os corpos do pai e do filho mais velho já foram liberados pelo Instituto Médico Legal (IML).