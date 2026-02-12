Criança de 8 anos é baleada em tentativa de assalto na Baixada Fluminense

Uma menina de 8 anos foi baleada na cabeça durante uma tentativa de assalto, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, na noite dessa quarta-feira (11). A vítima está internada em estado gravíssimo. O caso ocorreu na Rua Nair Dias, no bairro Vila Operária.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 20° BPM (Mesquita) receberam a informação de que a criança estava com o pai dentro de um carro quando criminosos anunciaram o assalto. Durante a ação, os bandidos atiraram contra o automóvel. Um dos disparos atingiu a cabeça da menina, que foi socorrida e encaminhada ao Hospital Geral de Nova Iguaçu.

Segundo a prefeitura do município, a paciente chegou em estado gravíssimo, recebeu atendimento emergencial e, após a estabilização inicial, passou por cirurgia. No momento, ela está internada no Centro de Terapia Intensiva (CTI), sob monitoramento contínuo da equipe multidisciplinar, e seu quadro segue gravíssimo.

O caso foi registrado na 58ª DP (Nova Iguaçu). A Polícia Civil informou que diligências estão em andamento para apurar a autoria do crime.