Adolescente faz quatro internas reféns em unidade do Degase na Ilha do Governador

A noite desta quarta-feira (11) foi marcada pelo medo para quatro internas que foram feitas de reféns por uma adolescente na Unidade Professor Antônio Carlos Gomes da Costa, do Degase, localizada na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

O caso aconteceu depois de uma discussão entre um grupo de jovens no interior do alojamento, por volta das 19h. As primeiras informações eram de que uma das internas começou a ameaçar as outras quatro e as prendeu no local.

A Polícia Militar foi acionada pela direção da unidade. Viaturas da PM fizeram um cerco à unidade e a área foi isolada.

A negociação com a adolescente foi realizada pelo Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE). Pouco tempo depois, todas as reféns foram liberadas sem ferimentos.

A adolescente que ameaçou as outras internas foi conduzida à 37ª DP (Ilha do Governador), onde o caso foi registrado e será investigado. Ainda não há informações do Degase sobre o motivo da discussão inicial.