Polícia Civil prende trio por matar e ocultar corpo de comerciante na Região dos Lagos
As capturas ocorreram nos municípios de Araruama e Saquarema
Policiais civis da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) prenderam, ontem (11), três homens acusados de matar um comerciante por interesse financeiro e ocultar o cadáver. As capturas ocorreram nos municípios de Araruama e Saquarema, na Região dos Lagos.
A vítima, Gregori de Lima Martins, estava desaparecida desde 24 de outubro de 2023, quando saiu de casa, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Dias depois, o veículo dele foi encontrado carbonizado.
Leia também:
Orquestra Filarmônica Metropolitana lota Theatro Municipal do Rio
Maricá abre inscrições para curso gratuito e online de Libras
As investigações apontaram que o crime foi premeditado. O trio atraiu a vítima com o objetivo de se apropriar de valores obtidos por ela em plataformas de apostas on-line. Após o homicídio, o corpo foi escondido para dificultar a elucidação do caso.
Segundo apurado, logo após o desaparecimento, foram realizadas transferências bancárias da conta da vítima, reforçando a motivação financeira. As diligências também identificaram vínculo familiar e afetivo entre os criminosos, além de registros do encontro com Gregori e da movimentação na região onde o carro foi incendiado.
Contra os três, foram cumpridos mandados de prisão preventiva pelos crimes de extorsão, homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Um quarto investigado foi indiciado por participação, mas teve a punibilidade extinta em razão de morte ocorrida em janeiro de 2025.