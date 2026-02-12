Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Polícia Civil prende trio por matar e ocultar corpo de comerciante na Região dos Lagos

As capturas ocorreram nos municípios de Araruama e Saquarema

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 12 de fevereiro de 2026 - 08:48
A prisão foi realizada pelos policiais da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF)
Policiais civis da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) prenderam, ontem (11), três homens acusados de matar um comerciante por interesse financeiro e ocultar o cadáver. As capturas ocorreram nos municípios de Araruama e Saquarema, na Região dos Lagos.

A vítima, Gregori de Lima Martins, estava desaparecida desde 24 de outubro de 2023, quando saiu de casa, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Dias depois, o veículo dele foi encontrado carbonizado.

As investigações apontaram que o crime foi premeditado. O trio atraiu a vítima com o objetivo de se apropriar de valores obtidos por ela em plataformas de apostas on-line. Após o homicídio, o corpo foi escondido para dificultar a elucidação do caso.

Segundo apurado, logo após o desaparecimento, foram realizadas transferências bancárias da conta da vítima, reforçando a motivação financeira. As diligências também identificaram vínculo familiar e afetivo entre os criminosos, além de registros do encontro com Gregori e da movimentação na região onde o carro foi incendiado.

Contra os três, foram cumpridos mandados de prisão preventiva pelos crimes de extorsão, homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Um quarto investigado foi indiciado por participação, mas teve a punibilidade extinta em razão de morte ocorrida em janeiro de 2025.

