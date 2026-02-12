Polícia Civil prende trio por matar e ocultar corpo de comerciante na Região dos Lagos

A prisão foi realizada pelos policiais da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) - Foto: Divulgação

Policiais civis da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) prenderam, ontem (11), três homens acusados de matar um comerciante por interesse financeiro e ocultar o cadáver. As capturas ocorreram nos municípios de Araruama e Saquarema, na Região dos Lagos.

A vítima, Gregori de Lima Martins, estava desaparecida desde 24 de outubro de 2023, quando saiu de casa, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Dias depois, o veículo dele foi encontrado carbonizado.

As investigações apontaram que o crime foi premeditado. O trio atraiu a vítima com o objetivo de se apropriar de valores obtidos por ela em plataformas de apostas on-line. Após o homicídio, o corpo foi escondido para dificultar a elucidação do caso.

Segundo apurado, logo após o desaparecimento, foram realizadas transferências bancárias da conta da vítima, reforçando a motivação financeira. As diligências também identificaram vínculo familiar e afetivo entre os criminosos, além de registros do encontro com Gregori e da movimentação na região onde o carro foi incendiado.

Contra os três, foram cumpridos mandados de prisão preventiva pelos crimes de extorsão, homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Um quarto investigado foi indiciado por participação, mas teve a punibilidade extinta em razão de morte ocorrida em janeiro de 2025.