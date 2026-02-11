Polícia Civil prende novamente assassino que escondeu corpo de médica em Guarús

Policiais civis da 146ª DP (Guarús) prenderam, nesta terça-feira (10), o homem responsável pelo assassinato e ocultação do corpo da médica Glaubênia Serpa Costa, crime ocorrido em 2023. Ele já havia sido capturado anteriormente pela mesma equipe, mas foi colocado em liberdade meses depois. Ele foi localizado em uma pousada em Rio das Ostras.

As investigações apontaram que o homem era próximo da família da vítima e era tratado como um irmão. Em julho de 2023, ele matou a médica e enterrou o corpo no quintal da residência.

O homicídio permaneceu encoberto por meses porque o criminoso se passou pela vítima. Durante cerca de oito meses, utilizou as redes sociais dela, movimentou contas bancárias, usufruiu de bens e chegou a emitir atestados médicos em nome da profissional. O crime só foi descoberto após o registro de desaparecimento, em março de 2024, quando a apuração levou à localização do corpo e à confirmação do homicídio.

Mesmo após a prisão inicial, o investigado obteve liberdade e passou a ser considerado foragido. A equipe da 146ª DP deu continuidade às ações de inteligência e monitoramento para localizá-lo.

Após trabalho técnico de investigação, os agentes identificaram que ele estava escondido em uma pousada no bairro Maria Turri, em Rio das Ostras, onde foi cumprido o mandado de prisão.

Situações como essa expõem o retrabalho das forças de segurança, em razão leis brandas e lenientes que permitem a soltura de criminosos já presos. Ainda assim, a Polícia Civil seguirá atuando com firmeza, dentro dos limites da lei, para responsabilizar autores de crimes e garantir a proteção da sociedade.

Leia também:

Polícia Militar recupera carga avaliada em R$ 350 mil

Suspeito de liderar milícia na Praça Seca é preso em Iguaba Grande