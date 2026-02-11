Homem é preso em flagrante por furto a supermercado no Centro de Niterói

Policiais do 12º BPM de Niterói, durante patrulhamento na manhã desta terça-feira (10), foram acionados, através do 190, para verificar uma ocorrência de furto a um supermercado localizado na Rua Marechal Deodoro, no Centro da cidade. No local, o suspeito havia sido flagrado furtando itens alimentícios que totalizavam R$ 301,56, entre eles energéticos, embutidos, laticínios e doces.

Diante dos fatos, a guarnição auxiliou na prisão e condução do acusado à 76ª DP (Centro), onde foi autuado em flagrante delito pelo crime de furto, permanecendo preso.

