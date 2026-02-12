Prefeitura realiza alterações no trânsito da cidade para o Carnaval Raiz 2026

Durante a festa, o público poderá curtir apresentações de bandas, DJs, baterias de escolas de samba e grupos de pagode, sempre das 18h à meia-noite - Foto: Divulgação - Jorge Lima

A Secretaria de Meio Ambiente e Transportes da Prefeitura de São Gonçalo montou esquemas especiais de trânsito para a realização do Carnaval Raiz 2026, que acontecerá entre este sábado (14) e terça-feira (17) em sete bairros do município: Porto da Pedra, Jardim Alcântara, Santa Catarina, Pacheco, Trindade, Jardim Catarina e Itaúna. A festa é uma iniciativa da Prefeitura de São Gonçalo, por meio da Secretaria de Turismo e Cultura.

As mudanças no trânsito visam garantir mais segurança aos gonçalenses que estarão participando da festa. As interdições começam a partir desta quinta-feira (12), para a montagem dos palcos.

Durante a festa, o público poderá curtir apresentações de bandas, DJs, baterias de escolas de samba e grupos de pagode, sempre das 18h à meia-noite.

Confira as principais mudanças no trânsito dos bairros:

Porto da Pedra - A partir das 8h30 desta quinta-feira (12), a Avenida Governador Macedo Soares, na esquina com a Rua Abílio José de Matos, ficará interditada para montagem dos equipamentos de infraestrutura que serão utilizados no Carnaval. A alteração permanecerá até o dia 19, após a desmontagem dos equipamentos.

Além disso, a Rua Abílio José de Matos, no trecho compreendido entre a Travessa Florisbela de Almeida e a Rua Minas Gerais, será interditada nos dias 14, 15, 16 e 17 de fevereiro, das 17h até o término da programação oficial do evento do dia. No dia 14 de fevereiro, será realizada a matinê no bairro Porto da Pedra. Neste dia, a interdição viária terá início às 15h30, estendendo-se até o término da programação oficial, à meia-noite.

Durante o período de interdição, o desvio do trânsito será realizado pela Av. Joaquim de Oliveira, seguindo pela Rua Minas Gerais, retornando à Rua Abílio José de Matos.

Jardim Alcântara - A partir das 13h30 desta quinta-feira (12), o trecho da Rua Francisco Campos, compreendido entre as ruas Expedicionário Carlos Coco e Valente do Couto, ficará interditado para a montagem dos equipamentos de infraestrutura destinados à realização dos eventos carnavalescos. A interdição permanecerá em vigor até o dia 19 de fevereiro, data prevista para a desmontagem.

Além disso, ficará interditado o trecho da Rua Francisco Campos, na parte entre as ruas Expedicionário Carlos Coco e Felinto Macedo, nos dias 14, 15, 16 e 17 de fevereiro, das 17h até meia-noitr. No dia 16, em virtude da realização da matinê no bairro Jardim Alcântara, a interdição viária terá início às 15h30.

Durante o período das interdições, o desvio do trânsito será realizado pelas Ruas Expedicionário Carlos Coco, Tenente Carlos Augusto e Expedicionário Nilo Morais Pinheiro para a montagem do palco e pelas Ruas Expedicionário Carlos Coco, Tenente Carlos Augusto e Felinto Macedo, retornando à Rua Francisco Campos.

Santa Catarina - A partir das 13h30 de sexta-feira (13), a Rua Benedito Jardim, no trecho compreendido entre a Rua Dr. Getúlio Vargas e a Rua Virgílio Franco, será interditada para

montagem do palco. A interdição permanecerá em vigor até o dia 19, após a desmontagem dos equipamentos de infraestrutura instalados em via pública.

Será interditada a Rua Dr. Getúlio Vargas, no trecho compreendido entre a Travessa Capela e a Rua Clóvis Bevilacqua, nos dias 14, 15, 16 e 17 de fevereiro, das 17h até meia-noite. No dia 14, será realizada a matinê no bairro Santa Catarina. Neste dia, a interdição viária terá início às 15h30.

Durante a realização dos eventos, o desvio do trânsito ocorrerá da seguinte forma: para montagem do palco, as pessoas devem seguir pela Travessa Floresta, pela Rua Benedito Jardim e pela Rua Dr. Arthur Bernardes. Durante o evento: no sentido Niterói, os motoristas deverão acessar a bifurcação entre as Ruas Cel. Serrado e Humberto de Alencar Castelo Branco (Av. Maricá), acessando a Rua Dr. Jurumenha, seguindo até a altura da Travessa Batista; já no sentido São Gonçalo, os motoristas acessarão a Travessa Capela, seguindo pela Rua Dr. Jurumenha, pela Rua Clóvis Bevilacqua, retornando à via principal, a Rua Dr. Getúlio Vargas.

Pacheco - A partir das 13h30 de sexta-feira (13), a Rua Leonidia Pinheiro da Silva, no trecho compreendido entre a Estrada do Pacheco e a Rua Inocêncio Dias André, será interditada para a montagem do palco. A interdição estará em vigor até o dia 19, após a desmontagem dos equipamentos.

Com isso, será interditada a Estrada do Pacheco, no trecho compreendido entre as Ruas São Pedro e Rua Raimundo Nonato. Esta interdição valerá nos dias 14, 15, 16 e 17, das 17h até meia-noite. No dia 17, será realizada a matinê no bairro do Pacheco. Neste dia, a interdição viária terá início às 15h30.

O desvio do trânsito será realizado da seguinte maneira: para a montagem do palco, os motoristas deverão seguir pela Rua Leonidia Pinheiro da Silva, depois pela Inocêncio Dias André e pela Augusto Cesário Dias André. Já durante o evento, eles deverão passar pela Sargento Raimundo Nonato, pela Av. Marechal Póvoas e pela Estrada São Pedro.

Trindade - A partir das 17h30 de sexta-feira (13), a Avenida Doutor Humberto Soeiro de Carvalho, no trecho compreendido entre a Rua Florianópolis e a Rua Brasília, será interditada para a montagem dos equipamentos de infraestrutura que serão utilizados no evento de Carnaval. A interdição estará em vigor até o dia 19, após a desmontagem dos equipamentos.

Além disso, nos dias 14, 15, 16 e 17, a partir das 17h, a Avenida Doutor Humberto Soeiro de Carvalho, no trecho compreendido entre a Rua Florianópolis e a Praça Leonor será interditada até o término da programação oficial do evento do dia. No dia 15, será realizada a matinê no bairro Trindade. Neste dia, a interdição viária terá início às 15h30.

Durante o período de interdição, o desvio do transito será realizado da seguinte forma: pela Rua Florianopolis, Rua Cidade Campos e seguindo pela Av. Trindade

Jardim Catarina - A partir das 8h30 de sábado (14), a Avenida Doutor Albino Imparato, no trecho compreendido entre a Rua Francisco Flores e a Rua João Floriano, ficará interditada para a montagem dos equipamentos de infraestrutura que serão utilizados no evento. A interdição estará em vigor até o dia 19, após a desmontagem dos equipamentos.

A interdição terá vigência nos dias 14, 15, 16 e 17, das 17h até meia-noite. No dia 16, será realizada a matinê no bairro Jardim Catarina. Neste dia, a interdição viária terá início às 15h30.

Durante a interdição o desvio do trânsito será realizado da seguinte forma: pela Dr. Albino Imparato, Rua Francisco Flores e Rua João Floriano.

Itaúna - A partir das 8h30 de sábado (14), a Av. Trindade, no trecho compreendido entre a Rua Expedicionário José Martins Dias e a Estrada da Conceição, ficará interditada para a montagem do palco. A interdição estará em vigor até o dia 19, após a desmontagem dos equipamentos de infraestrutura instalados em via pública. No dia 15, será realizada a matinê no bairro Itaúna. Neste dia, a interdição viária terá início às 15h30; nos outros dias de Carnaval, será entre 17h e meia-noite.

Durante a interdição o desvio do transito será realizado da seguinte forma: Para veículos leves/Passeio: os motoristas devem seguir pela Exp. José Martins Dias e Augusto José de Moura; para transporte de carga e transporte coletivo de passageiro: os motoristas devem passar pela Av. da Trindade, Rua Raimundo Macedo, Vicente de Lima Cleto e Estrada de Conceição.

Nas ruas mencionadas em todos os bairros, fica proibido o estacionamento de veículos nas vias. Os carros que estiverem em desacordo estarão sujeitos à remoção conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).