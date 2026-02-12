Enel Rio alerta sobre cuidados com instalações provisórias no Carnaval

A Enel Rio faz um alerta sobre os pontos de atenção para quem vai aproveitar os dias de folia para trabalhar ou brincar o carnaval - Foto: Divulgação

A Enel Rio faz um alerta sobre os pontos de atenção para quem vai aproveitar os dias de folia para trabalhar ou brincar o carnaval - Foto: Divulgação

Durante o Carnaval, há um aumento considerável de estruturas provisórias, como barracas de alimentos e bebidas, em vias de grande circulação de pessoas e próximas ao trajeto de blocos. Quando feitas de forma inadequada, essas instalações podem representar riscos à segurança, principalmente relacionados à eletricidade. A Enel Rio faz um alerta sobre os pontos de atenção para quem vai aproveitar os dias de folia para trabalhar ou brincar o carnaval.

Fiação exposta

Fios desencapados, cabos improvisados e emendas mal isoladas podem causar choques elétricos e curtos-circuitos, sobretudo em ambientes com grande movimentação e exposição à chuva. O risco é ainda maior em locais com circulação intensa de pessoas e presença de líquidos, comuns em eventos de rua.

Sobrecarga de tomadas

A sobrecarga de tomadas é outra situação preocupante. Conectar vários equipamentos no mesmo ponto (geladeiras, freezers, chapas elétricas, por exemplo) pode provocar aquecimento da fiação, aumentando o risco de incêndios e falhas no fornecimento de energia.

Evite acidentes durante o Carnaval

Para aumentar a segurança, as instalações elétricas provisórias devem ser feitas por profissionais habilitados, com o uso de materiais adequados e proteção correta dos cabos e conexões. Evite improvisações e respeite sempre a capacidade das tomadas, extensões e equipamentos utilizados. Não tente aproveitar fios partidos: descarte-os. Outra recomendação é não utilizar postes próximos para pendurar enfeites.

Em caso de emergência, comunique a Enel

