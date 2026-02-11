Operação da DHNISG prende dois suspeitos de participação em homicídio em Itaboraí

As apurações da especializada indicam que o homicídio foi praticado por integrantes do tráfico de drogas do bairro Bela Vista, área sob influência da facção criminosa Comando Vermelho - Foto: Divulgação

Policiais civis da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNISG), cumpriram mandados de prisão preventiva contra dois homens, na manhã desta terça-feira (11). Eles são investigados por participação no homicídio qualificado de Carlos Eduardo, ocorrido em 11 de abril de 2025, no bairro Outeiro das Pedras, em Itaboraí.

De acordo com as investigações, no dia do crime, a vítima estava em um depósito de bebidas localizado na Avenida Vinte e Dois de Maio quando foi surpreendida por disparos de arma de fogo efetuados por indivíduos em uma motocicleta. Carlos Eduardo não resistiu aos ferimentos.

As apurações da especializada indicam que o homicídio foi praticado por integrantes do tráfico de drogas do bairro Bela Vista, área sob influência da facção criminosa Comando Vermelho. A motivação do crime, segundo a polícia, estaria relacionada a uma disputa entre o tráfico de drogas e a milícia que atua na região.

O autor dos disparos, conhecido como “Baleado”, foi preso por policiais militares do 35º BPM poucos dias após o crime, quando, segundo a corporação, se preparava para cometer outro homicídio na região.

Em relação aos presos nessa tarde, as investigações apontaram que ambos teriam atuado no monitoramento da vítima antes da execução. Vitor foi flagrado por câmeras de segurança ao lado do autor dos disparos dois dias antes do crime. Já Gabriel, segundo a polícia, monitorou a vítima na tarde do homicídio, repassando informações que teriam facilitado a ação criminosa.

Após trabalho de inteligência e monitoramento, os agentes localizaram e prenderam os investigados nos bairros Joaquim de Oliveira e Bela Vista, em Itaboraí. Eles foram conduzidos à sede da DHNISG para formalização do cumprimento dos mandados e, posteriormente, encaminhados ao sistema prisional, onde permanecem à disposição da Justiça.