Maricá abre inscrições para curso gratuito e online de Libras

Curso de Libras, Do Básico ao Intermediário, é oferecido de forma totalmente gratuita, 100% online - Foto: Divulgação

Curso de Libras, Do Básico ao Intermediário, é oferecido de forma totalmente gratuita, 100% online - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Pessoa com Deficiência e Inclusão, está com inscrições abertas para o Curso de Libras, Do Básico ao Intermediário, oferecido de forma totalmente gratuita, 100% online e sem limite de vagas. A iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso à Língua Brasileira de Sinais, fortalecendo a comunicação, a inclusão e a acessibilidade no município.

Voltado ao público em geral, o curso permite que os participantes aprendam no próprio ritmo, de onde estiverem. O conteúdo tem carga horária equivalente a 35 horas, incluindo videoaulas, apostilas de atividades e avaliação final.

Como se inscrever

Para participar, os interessados devem acessar o site https://www.maricapoliticasinclusivas.com.br, realizar o cadastro na plataforma do Centro de Referência em Políticas Inclusivas (CRPI) e aguardar até 48 horas úteis para o recebimento da senha de acesso por e-mail. Após o login, basta acessar a aba “Cursos”, selecionar o Curso de Libras, clicar em “inscrever-se” e, em seguida, acessar “Meus Cursos” para iniciar as aulas.

A formação será ministrada por Drielle Hipólito de Moraes, intérprete e professora de Libras, tradutora e palestrante, com ampla experiência em educação bilíngue para surdos. A docente é licenciada em Letras-Libras pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e mestre em Educação Bilíngue para Surdos pelo Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES).

Certificação com fé pública

Ao concluir o curso, o aluno que obtiver média mínima de 7,0 na avaliação final e 100% de presença garante certificado digital automático. O documento possui fé pública, com validade assegurada, e será oficializado por meio de portaria publicada no Jornal Oficial de Maricá, sob a chancela da secretária da pasta, Tatiana Castor, ao término da formação, em setembro.

Telecentro adaptado

Para quem não possui computador ou acesso à internet, o CRPI disponibiliza um telecentro com computadores, com e sem adaptações para pessoas com deficiência, além de suporte de um técnico de informática.

Endereço: Rua Boas Velasco, nº 0, Lote 1, Quadra 27 (final da rua lateral do Colégio Joana)

Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

Informações: WhatsApp (21) 3005-4107