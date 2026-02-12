Orquestra Filarmônica Metropolitana lota Theatro Municipal do Rio

A Orquestra Filarmônica Metropolitana (OFM), um dos principais projetos culturais do Instituto dos Sonhos, abriu oficialmente a temporada de 2026 com casa cheia no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. O concerto "Novos Horizontes", realizado no dia 10 de fevereiro, emocionou o público e reafirmou o compromisso da instituição com a excelência artística e o impacto social.

O evento marcou um novo ciclo artístico da OFM. Durante a apresentação, Rafael Vieira, fundador do Instituto dos Sonhos, anunciou o patrocínio via Lei Rouanet da Vale S.A., que patrocinará uma sequência de apresentações do projeto "Sons Pelas Mulheres", núcleo feminino da OFM. A iniciativa é voltada à valorização de mulheres musicistas e compositoras no cenário nacional.

Sob a regência da maestrina Waleska Araújo, o núcleo feminino destaca o protagonismo feminino na música de concerto e amplia o acesso à cultura por meio de ações formativas e apresentações de alto nível.

O Instituto dos Sonhos é uma Organização da Sociedade Civil fundada por Rafael Vieira, com mais de 20 anos de atuação, dedicada a transformar sonhos em realidade por meio de soluções sociais nas áreas de cultura, educação, esporte e sustentabilidade. Com a missão de ser um catalisador de transformação social no Brasil, o instituto desenvolve projetos que geram oportunidades e contribuem para a construção de uma sociedade mais justa e criativa.

A Orquestra Filarmônica Metropolitana (OFM), um de seus principais projetos culturais, alia excelência artística à democratização do acesso à música de concerto. Desenvolve uma programação vibrante e inovadora, com foco na valorização da música brasileira e na formação de novos públicos, em total alinhamento com os valores de sua instituição mantenedora.