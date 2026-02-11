Três suspeitos são presos com arma, drogas e carro roubado no Jardim Catarina

Foram apreendidos uma pistola Glock calibre 9mm com numeração suprimida, um carregador e seis munições intactas, além de 160 pinos de cocaína, 120 trouxinhas de maconha e 90 pedras de crack - Foto: Divulgação

Foram apreendidos uma pistola Glock calibre 9mm com numeração suprimida, um carregador e seis munições intactas, além de 160 pinos de cocaína, 120 trouxinhas de maconha e 90 pedras de crack - Foto: Divulgação

Policiais do 7º BPM (São Gonçalo) prenderam dois suspeitos e apreenderam um adolescente durante uma operação realizada na manhã desta quarta-feira (11), na localidade conhecida como Ipuca, no Jardim Catarina, em São Gonçalo. A ação resultou na apreensão de uma pistola calibre 9mm, grande quantidade de drogas, dois rádios transmissores e na recuperação de um veículo roubado.

Leia também:

'Não é não!': ataque em São Gonçalo expõe padrão da violência de gênero

Homem é preso em flagrante por furto a supermercado no Centro de Niterói



De acordo com a Polícia Militar, agentes realizavam patrulhamento pela Avenida Dr. Albino Imparato, por volta das 8h, quando avistaram diversos homens em motocicletas e veículos em atitude suspeita. Ao perceberem a presença da viatura, os suspeitos efetuaram disparos contra os agentes, que reagiram.

Após o confronto e a estabilização da área, dois homens foram capturados. Com o grupo, os policiais apreenderam uma pistola Glock calibre 9mm com numeração suprimida, um carregador e seis munições intactas, além de 160 pinos de cocaína, 120 trouxinhas de maconha e 90 pedras de crack.

Também foram encontrados dois rádios transmissores e um Jeep Compass preto, placa SRD3I94, que, segundo a PM, era produto de roubo registrado anteriormente.

Os suspeitos foram encaminhados à 74ª DP (Alcântara) um homem de 31 anos, e outro de 27 anos. Após apreciação da autoridade policial, os acusados permaneceram presos e todo o material foi apreendido.