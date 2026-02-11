Três suspeitos são presos com arma, drogas e carro roubado no Jardim Catarina
Ação do 7º BPM ocorreu na localidade da Ipuca, em São Gonçalo, após troca de tiros com criminosos
Policiais do 7º BPM (São Gonçalo) prenderam dois suspeitos e apreenderam um adolescente durante uma operação realizada na manhã desta quarta-feira (11), na localidade conhecida como Ipuca, no Jardim Catarina, em São Gonçalo. A ação resultou na apreensão de uma pistola calibre 9mm, grande quantidade de drogas, dois rádios transmissores e na recuperação de um veículo roubado.
De acordo com a Polícia Militar, agentes realizavam patrulhamento pela Avenida Dr. Albino Imparato, por volta das 8h, quando avistaram diversos homens em motocicletas e veículos em atitude suspeita. Ao perceberem a presença da viatura, os suspeitos efetuaram disparos contra os agentes, que reagiram.
Após o confronto e a estabilização da área, dois homens foram capturados. Com o grupo, os policiais apreenderam uma pistola Glock calibre 9mm com numeração suprimida, um carregador e seis munições intactas, além de 160 pinos de cocaína, 120 trouxinhas de maconha e 90 pedras de crack.
Também foram encontrados dois rádios transmissores e um Jeep Compass preto, placa SRD3I94, que, segundo a PM, era produto de roubo registrado anteriormente.
Os suspeitos foram encaminhados à 74ª DP (Alcântara) um homem de 31 anos, e outro de 27 anos. Após apreciação da autoridade policial, os acusados permaneceram presos e todo o material foi apreendido.