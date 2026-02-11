Mulher morre baleada durante tiroteio em Paciência nesta quarta-feira (11)

Livia estaria a caminho do trabalho no momento em que foi atingida - Foto: Divulgação

Livia estaria a caminho do trabalho no momento em que foi atingida - Foto: Divulgação

Nesta quarta-feira (11), uma mulher morreu baleada durante um tiroteio em Manguariba, em Paciência, na Zona Oeste do Rio. Segundo testemunhas, Livia Lima Vieira da Silva, 49 anos, estava junto do filho quando foi atingida por um tiro no tórax. Ela chegou a ser encaminhada ao Hospital Municipal Pedro II, mas já chegou morta à unidade.

Moradores da região relataram, nas redes sociais, que houve um confronto intenso entre milicianos, iniciado na madrugada e que se estendeu até a manhã desta quarta-feira. Livia estaria a caminho do trabalho no momento em que foi atingida. O filho dela, de 23 anos, tentou socorrer a mãe e acabou ferido em um dos braços. Ele foi internado no Hospital Municipal Pedro II e seu estado de saúde é estável.

Leia também:

'Não é não!': ataque em São Gonçalo expõe padrão da violência de gênero

Homem é preso em flagrante por furto a supermercado no Centro de Niterói

A Polícia Militar informou que reforçou o policiamento em Manguariba. A corporação publicou, em seu perfil na rede social X, que um carro roubado foi recuperado por agentes do 27º BPM (Santa Cruz), na Rua Luzinete Tavares. O veículo foi encaminhado ao pátio público.

Devido à violência na região, cinco escolas da rede municipal de ensino suspenderam as aulas. Uma unidade municipal de saúde fechou as portas e outras duas suspenderam as atividades externas, como as visitas domiciliares.