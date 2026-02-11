Polícia Federal deflagra 3ª fase da Operação Barco de Papel

Dinheiro apreendido depois de ser jogado pela janela do apartamento - Foto: Divulgação - PF

Dinheiro apreendido depois de ser jogado pela janela do apartamento - Foto: Divulgação - PF

Nesta quarta-feira (11/2), a Polícia Federal deflagrou a terceira fase da Operação Barco de Papel, que investiga crimes contra o sistema financeiro.

Na ação de hoje, os policiais federais cumprem dois mandados de busca e apreensão em endereços vinculados aos investigados nos municípios de Balneário Camboriú/SC e de Itapema/SC, com o apoio de equipes da Delegacia de Polícia Federal em Itajaí/SC.

Leia também:

Universo de São Gonçalo tem aula inaugural da terceira turma do curso de Medicina

Homem é preso em flagrante por furto a supermercado no Centro de Niterói



Os mandados foram expedidos pela 6ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, com base em indícios de obstrução de investigações e de ocultação de provas.

Assim que a equipe chegou para realizar as buscas no apartamento localizado em Balneário Camboriú, um dos ocupantes do imóvel jogou uma mala contendo dinheiro, em espécie, da janela do apartamento. Além do montante recuperado, os policiais apreenderam dois veículos de luxo e dois smartphones.