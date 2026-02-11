Universo de São Gonçalo tem aula inaugural da terceira turma do curso de Medicina

A aula inaugural do curso de Medicina da Universidade Salgado de Oliveira (Universo), campus de São Gonçalo, foi ministrada na manhã da última terça-feira (10), para a terceira turma de universitários. A cerimônia, que aconteceu no Teatro Municipal da cidade, reuniu autoridades municipais, como o vereador Felipe Guarany e membros do Núcleo de Educação Permanente em Saúde (Neps); a reitora da instituição, Jaína de Mello Ferreira; a diretora de infraestrutura e autoavaliação institucional, Gabrielle Piaz Salgado de Oliveira, e o diretor do campus São Gonçalo, Fábio Tavares; além dos coordenadores do curso de Medicina, doutor Raphael Riodades, diretor do Hospital Estadual Alberto Torres (Heat) e doutor Rossi Murilo da Silva, médico cirurgião. O médico Philippe Godefroy foi o convidado a dar a palestra de boas vindas para os alunos.

Philippe Godefroy | Foto: Layla Mussi

Ao chegarem ao auditório do Teatro Municipal, os acadêmicos foram aplaudidos de pé pelos presentes e receberam as boas vindas da reitora Dona Jaína, que fez um discurso emocionado e empolgante sobre o momento de celebração, relembrando ainda os professores e percursores da Educação no município de São Gonçalo, Joaquim de Oliveira e Marlene Salgado de Oliveira.

Professora Jaína, reitora da instituição | Foto: Layla Mussi

"Estar aqui hoje é uma alegria sem fim. E qual a importância de uma aula inaugural fora da faculdade? É que na verdade, o curso de medicina não se faz sozinho dentro dos muros da universidade [...] Quero dizer que hoje a gente celebra um sonho que não é mais só da Universo, da Prefeitura de São Gonçalo e do corpo docente, mas é sim um sonho de vocês, desse grupo de novos estudantes que sempre sonharam com esse momento, que idealizaram, se prepararam, e que agora, com ajuda e parceria de suas famílias, estão realizando [...] é momento de celebrar essa conquista e sempre relembrar da trajetória que nos trouxe até aqui", disse a reitora.

Fábio Tavares, diretor do campus São Gonçalo | Foto: Layla Mussi

Dando continuidade às boas vindas aos acadêmicos de Medicina, o diretor do campus São Gonçalo, Fábio Tavares, enfatizou a palavra "amor" como grande diferencial nas relações humanas, principalmente no que diz respeito à relação médico x paciente.

"Que a partir de agora vocês se preparem para a carreira que escolheram, e que os passos sejam sempre dados com muito amor, em tudo aquilo que fizerem, porque isso marca e transforma vidas para sempre. Que vocês façam a diferença através dessa tão honrosa missão, que é cuidar do próximo, e que seja uma trajetória de muito sucesso", disse Fábio aos alunos e demais presentes.

Avanço educacional no município

A chegada do curso de Medicina trouxe ao município de São Gonçalo a expansão da educação de ensino superior, oferecendo excelência acadêmica desde o primeiro dia, além do impacto desse avanço educacional para o futuro da cidade.

Raphael Riodades, diretor do Hospital Estadual Alberto Torres e coordenador do internato | Foto: Layla Mussi

Para o médico Raphael Riodades, diretor do Hospital Estadual Alberto Torres (Heat) e coordenador do curso de Medicina existem três pilares fundamentais que garantem a excelência do curso.

"Quero dar as vocês, novos alunos, as boas vindas ao melhor curso de medicina do país [...] você pode acreditar ou não nisso. Eu acredito, porque ser o melhor do país depende só de nós. E para isso, são três pilares necessários. O primeiro gira em torno da estrutura/vontade da universidade e à história do curso, que surgiu de um desejo antigo da professora Marlene e que hoje se tornou realidade [...] Temos o Hospital Alberto Torres (Heat) como um hospital escola da instituição, compondo esse primeiro pilar", iniciou o médico.

"O segundo pilar é o corpo docente do curso, que tem a capacidade de ensinar e quer ensinar, além de também ter sonhado om esse momento. E o terceiro e último pilar são vocês, nos quais vejo o brilho nos olhos e a vontade de vencer através do sonho a ser realizado", completou Riodades.

Também à frente da coordenação do curso de medicina da Universo, o médico cirurgião Rossi Murilo da Silva, fez questão de ressaltar a importância de nunca perder o amor pela profissão a consciência do privilégio de poder cuidar de outras pessoas.

"Formar médicos é mais do que apenas uma transmissão de conteúdos. É formar pessoas que vão cuidar de pessoas. É desenvolver ciência com consciência, técnica com ética, excelência com qualidade [...] Vocês são protagonistas das suas próprias formações [...] nunca percam de vista o privilégio de cuidar da vida humana, e que seja uma experiência transformadora para cada um de vocês", disse o médico.

Familiares dos estudantes estiveram presentes na aula inaugural do curso | Foto: Layla Mussi

O vestibular para a terceira turma do curso de Medicina da Universo foi realizado em novembro do ano passado e contou com centenas de inscritos que disputaram as 60 vagas disponíveis. Todas elas foram preenchidas pelos aprovados.

Em entrevista a O SÃO GONÇALO, a diretora de infraestrutura e autoavaliação institucional, Gabrielle Piaz Salgado de Oliveira, resumiu a emoção do momento que marca o ingresso de novos estudantes ao curso.

Diretora de infraestrutura e autoavaliação institucional, Gabrielle Piaz Salgado de Oliveira | Foto: Layla Mussi

"A gente vê, através de mais essa turma com capacidade máxima, que realmente nosso trabalho está sendo reconhecido, não só dentro da cidade de São Gonçalo como para além dela também. É muito gratificante, num dia como hoje, ver tantos novos alunos presentes, entusiasmados e com vontade de transformar as suas próprias vidas e a de seus semelhantes", afirmou Gabrielle.

