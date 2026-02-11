Guarda Municipal prende suspeito após tentativa de roubo em Alcântara

Durante a ação, foram apreendidos uma moto e um simulacro de arma de fogo - Foto: Divulgação

Durante a ação, foram apreendidos uma moto e um simulacro de arma de fogo - Foto: Divulgação

A Guarda Municipal, vinculada à Secretaria de Ordem Pública da Prefeitura de São Gonçalo, prendeu um homem na tarde da última segunda-feira (9), após uma tentativa de roubo a motocicleta no bairro Alcântara.

A ocorrência teve início quando a Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) foi acionada via rádio para prestar apoio à Secretaria de Meio Ambiente e Transportes (Semmatran) em uma situação de tentativa de assalto envolvendo um simulacro de arma de fogo. No local, os agentes constataram que a vítima, um motociclista, percebeu que a arma utilizada era falsa e, por isso, não entregou o veículo.

Leia também:

Operação do 12º BPM captura dois criminosos de alta periculosidade em Niterói

Flamengo vence o Vitória por 2 a 1 e conquista primeiro triunfo no Brasileirão

Com apoio da equipe de trânsito, os agentes conseguiram deter o suspeito, que foi conduzido inicialmente para a 74ª DP e, em seguida, encaminhado à 73ª DP, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.

Durante a ação, foram apreendidos uma moto e um simulacro de arma de fogo.