PM recupera veículo usado por criminosos em roubos de carga em São Gonçalo; Vídeo

Ainda durante a ação, o veículo suspeito colidiu contra um poste e os ocupantes fugiram - Foto: Layla Mussi

Policiais militares do 1º BPM de São Gonçalo recuperaram, na madrugada desta quarta-feira (11), um veículo que era utilizado por criminosos em ações de roubos de carga na região do bairro Mutuapira.

Durante um patrulhamento de rotina na Estrada da Covanca, os agentes abordaram um veículo BYD na cor branca, já associado a roubos de carga. Na ação, os policiais foram alvos de disparos de arma de fogo e iniciaram um breve confronto, que resultou na tentativa de fuga dos criminosos.

Ainda durante a ação, o veículo suspeito colidiu contra um poste e os ocupantes fugiram para o interior da Comunidade Querosene, abandonando, no interior do automóvel, um fuzil Colt calibre 5,56 e uma pistola.





Divulgação

Autor: Divulgação | Descrição:

