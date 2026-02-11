Polícia Militar recupera carga avaliada em R$ 350 mil

Na noite desta terça-feira (10), a Polícia Militar recuperou um caminhão e a carga de óleo lubrificante, avaliada em R$ 350 mil na Avenida Canal 01, o local é um dos acessos a Comunidade da Vila do João, no Complexo da Maré. A abordagem gerou um intenso tiroteio e provocou o fechamento temporário da via expressa. Nas imagens que circulam nas redes sociais, é possível observar motoristas em meio ao fogo cruzado.

De acordo com os agentes, após o alerta sobre o roubo, equipes do 22° BPM (Bonsucesso) fizeram um cerco e conseguiram interceptar o veículo, mas os bandidos fugiram com a chegada das viaturas. O motorista, que havia sido rendido pelos suspeitos, foi resgatado ileso.