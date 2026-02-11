Suspeito de liderar milícia na Praça Seca é preso em Iguaba Grande

'Playboy’ foi denunciado pelo Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco/MPRJ) - Foto: Divulgação

Foi preso na manhã desta terça-feira (10), um homem, conhecido como 'Teco’ ou 'Playboy’ em Iguaba Grande, na Região dos Lagos. Para o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, ele é um dos líderes da milícia que atua em comunidades da Praça Seca, na Zona Oeste.

Os agentes da Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI/MPRJ) realizaram a prisão em cumprimento a um mandado de prisão preventiva.Ele era considerado foragido da Justiça e foi localizado após cruzamento de dados da inteligência.

'Playboy’ foi denunciado pelo Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco/MPRJ) em um desdobramento da Operação Naufrágio 2, realizada em setembro de 2024 para investigar o grupo criminoso que atua na Praça Seca.