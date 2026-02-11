Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Influenciador Paulo Victor Melo tem carro roubado em Tribobó, SG

O pai do influenciador estava sozinho no veículo

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 11 de fevereiro de 2026 - 10:19
O carro foi localizado durante a madrugada desta quarta-feira (11)
O carro foi localizado durante a madrugada desta quarta-feira (11) -

O carro do influenciador digital Paulo Victor Melo foi roubado na noite desta terça-feira (10), no bairro de Tribobó, em São Gonçalo. Os assaltantes estavam armados e renderam o pai do influenciador, que estava sozinho no veículo e ficou ferido. Apesar do susto, o carro foi localizado.

A ação criminosa aconteceu por volta das 21h30, na Avenida Doutor Eugênio Borges, em Tribobó, quando os assaltantes armados fecharam o veículo e renderam o pai de Paulo Victor, que estava sozinho. De acordo com informações, os assaltantes foram agressivos na abordagem, deixando a vítima ferida no joelho. Ele agora está recebendo atendimento médico.

Os criminosos usaram o veículo para realizar roubos pela região. Poucas horas depois, por volta da 0h, o carro foi localizado abandonado na área do Arsenal, também em São Gonçalo. Policiais o encontraram e o levaram para o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv).


Autor: Reprodução

Pedido de ajuda

Em um vídeo publicado por Paulo Victor nas redes sociais, ele denunciou o roubo do carro.

“Gente, por favor, o meu carro acabou de ser assaltado em São Gonçalo, com o meu pai dentro. Eu estou desesperado, eu já gritei, enfim, a minha mãe está passando mal. O carro é um Fiat vermelho Argo. Me ajudem a compartilhar, foi em São Gonçalo, Tribobó”, disse o influenciador.

Logo em seguida, ele pediu ajuda para localizar o veículo e ainda desabafou sobre o ocorrido.

“Eu não sei o que fazer, estou passando mal aqui. Mas me ajudem a compartilhar aqui, eu queria muito que esse vídeo fosse divertido, mas não está sendo, está sendo um caos. Por favor, me ajudem, compartilhem aí”, pediu o influenciador.

Tags:

Carro roubado influenciador Paulo Victor Lima São Gonçalo tribobó

