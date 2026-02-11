Motociclista armado com fuzil morre em acidente na Ponte Rio-Niterói; Vídeo
Um acidente ocorrido na madrugada desta quarta-feira (11) na Ponte Rio-Niterói deixou um motociclista morto na altura do Vão Central, sentido Niterói. O homem, que ainda não foi identificado, estava armado com fuzil e morreu após bater de moto em um carro de manutenção.
O homem também estava com carregadores de fuzil, munição e granada.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada, junto com o Esquadrão Anti Bombas, por conta da granada, mas o trânsito foi totalmente liberado às 1h30. O corpo dele foi levado para o Instituto Médico Legal (IML).
A polícia investiga e tenta identificar o homem.