Investigado por assassinato, homem é preso por porte ilegal de arma de fogo em São Gonçalo

Agentes da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG) prenderam um homem por porte ilegal de duas armas de fogo nesta terça-feira (10), no bairro Laranjal, em São Gonçalo. Ele também é acusado de matar um homem em novembro de 2025, no mesmo bairro.

Segundo informações da Polícia Civil, agentes cumpriram um mandado de buscas na casa do suspeito e acabaram localizando as armas e munições.

Ainda de acordo com a corporação, o preso é investigado pela morte de Cláudio Lemos. O crime foi cometido em novembro de 2025, no Laranjal. Conforme investigações, Cláudio teria sido atingido por disparos de arma de fogo na Avenida Bispo da Matta após uma discussão.

O suspeito foi levado para a sede da especializada, em Niterói, e será transferido para um presídio.