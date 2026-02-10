Polícia Civil prende homem que matou mulher grávida em Nova Iguaçu

Agentes da Polícia Civil da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) prenderam, nesta terça-feira (10), um homem pelo assassinato de uma mulher grávida no município de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O crime ocorreu na última sexta-feira (06), no interior da residência da vítima, no bairro Cerâmica.

De acordo com as investigações, Clarice Custódio de Barros, de 25 anos, foi encontrada sem vida, com múltiplas perfurações provocadas por um instrumento cortante, em uma cena que evidenciava extrema violência. Laudos periciais apontaram que a vítima estava grávida e que a causa da morte foi choque hemorrágico, associado a trauma raquimedular, o que demonstra a brutalidade empregada na ação criminosa.

As apurações indicaram que o autor manteve contato prévio com a vítima por meio da internet e foi até o imóvel onde o homicídio foi praticado. Imagens de câmeras de segurança da região registraram a presença do homem nas proximidades da residência horas antes do feminicídio. Após o ataque, ele deixou o local sem prestar socorro, e a vítima foi encontrada posteriormente por familiares.

Com o avanço das investigações, o homem se apresentou à DHBF e confessou o crime. Sua versão, porém, não condizia com os laudos periciais, que registraram a gravidade e multiplicidade das lesões. Com base nas evidências, foi decretada sua prisão preventiva por feminicídio.

