Operação do 12º BPM captura dois criminosos de alta periculosidade em Niterói

Policiais militares do 4º Comando de Policiamento de Área (CPA), lotados no 12º BPM (Niterói), após informações passadas pela Central Disque Denúncia (2253-1177), prenderam na noite desta terça-feira (10), em uma operação na Travessa da Fonte, na Comunidade Boa Vista, em São Lourenço, em Niterói, Região Metropolitana do Rio, dois criminosos, membros da Organização Criminosa Comando Vermelho (CV), e considerados de “Alta Periculosidade” pelo sistema carcerário, Rogério Carvalho Vieira, de 26 anos e Wellison Carvalho Cardoso, vulgo “Chapado”, de 42.

De posse de informações e durante patrulhamento, as equipes do PATAMO da 1ª, 2ª e 4ª Cias, tiveram a atenção voltada para cerca de 05 criminosos, que, ao avistarem a presença policial, evadiram-se do local. Foi realizado um cerco tático, e conseguiram localizar e prender os dois acusados acima qualificados, no interior de uma residência abandonada. Com eles, foi encontrada uma mochila contendo os seguintes materiais: - 75 invólucros de maconha (90 g); 52 pinos de cocaína (67 g); 30 pedras de crack (10 g); 13 vidros de lança perfume e 01 radiotransmissor com carregador.

Após contato com a P2, foram identificados mandados de prisão em desfavor dos dois criminosos, e diante dos fatos, o material apreendido e os presos foram levados à 76ª DP (Niterói), onde foi confirmado dois Mandados de Prisão, em desfavor de Rogério Vieira, expedidos pela Vara de Execuções Penais (VEP), sendo um com Espécie de prisão: Recaptura Tipo do Mandado Originário: Espécie de prisão: Decorrente de condenação não transitada em julgado, pelo crime de Roubo Majorado, onde fora condenado a uma pena de 19 anos, tendo cumprido 39% pena, que corresponde a 7 anos e 10 meses, com pena remanescente de 61%, correspondente a 12 anos de reclusão em regime semiaberto, e uma outro com Espécie de prisão: Recaptura, condenado por Tráfico de Drogas, Mandado de Prisão Motivo: Evasão (Visita Periódica ao Lar (VPL), referente ao benefício do Indulto dos Dias dos Pais de 2025.

Quanto Wellison Cardoso, o “Chapado”, constava um mandado de prisão, expedido também pela Vara de Execuções Penais (VEP), Espécie de prisão: Recaptura Tipo do Mandado Originário: Mandado de Prisão Motivo: Evasão, referente ao Indulto de Natal de 2025, onde estava condenado a uma pena de 11 anos de reclusão, tendo cumprido 61% da pena, equivalente a 7 anos e 04 meses, faltando ainda a serem cumpridas, 04 anos e 06 meses, correspondente a 39%, em regime semiaberto.

Depois dos trâmites legais, eles serão encaminhados a uma unidade prisional da SEAP/RJ, onde ficarão acautelados à disposição da Justiça, onde deverão cumprir os devidos restantes de pena, impostas pelo Judiciário do Tribunal de Justiça. do Rio.

O Disque Denúncia, pede que quem tiver informações sobre a localização de foragidos da Justiça e pontos de drogas, favor entrar em contato pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Anonimato Garantido