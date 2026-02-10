Flamengo vence o Vitória por 2 a 1 e conquista primeiro triunfo no Brasileirão

Cebolinha fez o gol que deu a vitória ao Rubro-Negro - Foto: Flamengo/Redes Sociais

O Flamengo venceu o Vitória por 2 a 1 na noite desta terça-feira (10), no estádio do Barradão, em Salvador (BA), pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro Série A de 2026. Com o resultado, o Rubro-Negro conquistou sua primeira vitória na competição.

O jogo começou equilibrado, mas o Flamengo conseguiu abrir o placar aos 14 minutos do primeiro tempo. O volante chileno Erick Pulgar, de fora da área, acertou um belo chute após receber toque de Everton Cebolinha, abrindo vantagem para o time carioca.

Nos acréscimos da etapa inicial, o próprio Everton Cebolinha ampliou para o Flamengo em jogada trabalhada pelo ataque, aumentando a vantagem antes do intervalo.

No segundo tempo, o Vitória reagiu. Em um contra-ataque, o meia Matheuzinho descontou para os donos da casa, deixando o jogo em aberto e acendendo a pressão no Barradão.

A partida teve momentos de forte ofensiva do Vitória em busca do empate, inclusive com um pênalti a seu favor, mas o goleiro Agustín Rossi brilhou e fez defesa importante, garantindo que o Flamengo mantivesse a vantagem até o apito final.

Com os três pontos, o Flamengo sobe na tabela e busca embalar no Brasileirão após um início irregular.