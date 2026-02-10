Homem em situação de rua é morto enquanto dormia em Benfica; suspeito confessa assassinato

De acordo com a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), o autor do crime, identificado como Alexsandro Tenório Silva, foi detido na sexta-feira (6) - Foto: Divulgação

Um homem foi preso suspeito de assassinar um morador em situação de rua no bairro de Benfica, na Zona Norte do Rio de Janeiro. O crime aconteceu no dia 3 de fevereiro e foi captado por câmeras de monitoramento da Central de Inteligência, Vigilância e Tecnologia em Apoio à Segurança Pública (Civitas), da Prefeitura do Rio.

De acordo com a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), o autor do crime foi detido na última sexta-feira (6). As investigações apontam que ele chegou ao local em uma motocicleta, estacionou o veículo e se aproximou da vítima, Caio Cauã, que dormia na calçada e não teve chance de se defender.

As imagens mostram o momento em que o criminoso desfere golpes de facão no pescoço de Caio, que morreu no local sem reagir. Em seguida, o suspeito deixa a cena caminhando, enquanto tenta ocultar a arma utilizada no ataque.

Segundo a polícia, o criminoso confessou o homicídio e declarou que a motivação teria sido um desentendimento anterior entre os dois. Ainda conforme as apurações, eles se conheciam porque Caio costumava comercializar materiais recicláveis em um ferro-velho pertencente ao agressor.

A prisão ocorreu em Copacabana, na Zona Sul da capital fluminense. O homem vai responder pelo crime de homicídio.