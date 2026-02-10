Piloto da Latam é preso em Congonhas; mãe e avó são detidas por participação em rede de exploração de crianças

Sérgio Antônio Lopes, de 60 anos, é suspeito de comandar uma rede de exploração sexual de crianças e adolescentes. O caso que envolve o piloto da Latam, já tem cerca de 10 vítimas identificadas, de acordo com as investigações, todas eram menores de idade e tinham entre 10, 12 e 14 anos na época do crime.

Durante uma coletiva de imprensa que foi realizada pela Polícia Civil de São Paulo, agentes confirmaram as notícias que foram divulgados e afirmaram que a “Operação Apertem os Cintos”, tem como alvo o piloto e outros quatro investigados pelo crimes de estupro de vulnerável, favorecimento da prostituição de criança e adolescente, aliciamento, entre outros crimes.

Ele foi preso na manhã de ontem (9), no Aeroporto de Congonhas, na capital. Uma das investigadas nesta operação é uma mulher que foi presa em flagrante, também nesta segunda-feira por suspeita de envolver a própria filha em uma rede de abuso sexual de menores de idade. Ela é acusada de filmar e armazenar imagens da menina para vender por valores que variavam de R$50 a R$100 reais ao envolvidos com o esquema. Foi verificado que outra mulher, de 55 anos, também aliciava suas netas, que mantinham relações sexuais com o piloto e marcava encontros das menores em motéis de São Paulo.

Segundo as investigações, Sérgio Antônio, entrava em contato com as mulheres, como se estivesse em busca de um relacionamento com elas, mas conforme iam conversando, expunha que o seu real interesse era por crianças e tentava convencê-las a aliciar suas familiares menores de idade. Além da prisão temporária da avó e do piloto, e da prisão em flagrante da mãe, a operação cumpriu oito mandados de busca e apreensão contra quatro investigados.