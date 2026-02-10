Caso Thiago Menezes: Justiça realiza júri popular de PMs acusados da morte do adolescente

Acontece nesta terça-feira (10) o júri popular dos policiais militares acusados de matar Thiago Menezes Flausino, de 13 anos, na Cidade de Deus, Zona Sudoeste. O crime aconteceu em 2023 e os PMs Diego Pereira Leal e Aslan Wagner Ribeiro de Faria são acusados de homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado. Eles estão presos desde 2024. O julgamento ocorre duas semanas após ter sido adiado por divergência de uma prova entre a acusação e a defesa.

No último dia 27, quando o júri foi adiado, a mãe de Thiago, Priscilla Menezes, chegou a sentir um mal estar e precisou de atendimento médico. A decisão também deixou revoltados os familiares do jovem, que disseram terem sido os últimos a saber sobre a mudança de data.

Antes da sessão, os familiares do adolescente e ativistas protestaram contra a violência policial, em frente ao Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ).